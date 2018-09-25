Galileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGalileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!
GeriGündem Galileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.09.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Galileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!

Galileo, dünyaya geldiği İtalya'da büyük bir gerçeğin peşine düşmüş ve dünyanın döndüğünü kanıtlamaya çalışmıştır. Çevresinde yaşayan herkes Galileo'nun deli olduğunu düşünse de, kendisini yaptığı bilimsel araştırmalar dolayısıyla bu savının arkasında durmuş ve büyük bir sansürle karşı karşıya kalmıştır. İşte, Galileo'nun hayatı hakkında bazı bilgiler

Galileo 15 Şubat 1564'te İtalya’nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde, döneminin tanınmış müzisyenlerinden, Vincenzo Galilei'nin altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Galileo, ilk öğrenimini Floransa'da tamamlamasının ardından 1581 senesinde Pisa Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladı.
Mali durumu yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan Galileo, 1583 senesinden itibaren matematiğe yöneldi ve bu konudaki çalışmalarıyla 1589'da Pisa'da profesör oldu.

Galileo 1609'da Hollanda’da teleskobun icat edildiğini öğrendi.

Ardından kendisi daha gelişmiş bir teleskop üretti ve bunu astronomi gözlemlerinde kullandı.

Astronomi gözlemlerinde teleskobun kullanılmasını başlatan Galilei, 1609-1610 yıllarında bir dizi buluş gerçekleştirdi.

Ay yüzeyinin sanıldığı gibi düzgün değil girintili çıkıntılı olduğunu buldu.

Yıldız kümeleri gözlemleri yaptı.

Samanyolu Gökadası’nın birçok yıldızdan oluştuğunu buldu.

Jüpiter'in uydularını keşfetti.

Venüs'ün evrelerini gördü.

Satürn'ü gözlemledi. Satürn’ün halkasını uyduları zannetti.

Güneş'i de gözlemleyen ve Güneş üzerinde bulunan gölgelerin leke olduğunu kanıtlayan Galileo, bunların ne Merkür'ün Güneş'in önünden geçerken oluşan gölgesi ne de Güneş ve Dünya arasında bulunan küçük gökcisimlerine ait olmadığını ortaya koydu.

Astronomi alanında yaptığı buluşlarını 1610'da “Sidereus Nuncius” (Yıldızların Habercisi) adlı kitabında kaleme aldı. Bu kitap çok ilgi uyandırdı. Bu sayede Floransa'da saray matematikçisi oldu.

1611'de Roma'ya giden ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye olan Galileo, Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine birçok profesörün itirazına sebep olan kitabını ve 1613 yılında da, güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı.

Kopernik sistemini açık bir şekilde savundu ğu bu eser yüzünden papazların ağır baskısına maruz kalan Galileo, 1615'te iddiasını müdafaa etmek amacıyla Roma'ya gitti. 1616'da Papa V. Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece Dünya'nın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi.

Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi. Ancak 1618 yılında üç kuyruklu yıldızın keşfedilmesiyle kiliseyle karşı karşıya kaldı.

Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı.

Bunun üzerine Galileo, Roma’ya çağrıldı ve Engizisyon mahkemesine çıkarıldı. 1633'te bu kitap yasaklandı ve Galileo Kutsal Engizisyon'ca müebbet hapse mahkum edildi.

Müebbet hapis cezası kendi evinde göz hapsine çevrildi. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo kör oldu ve 1642 yılında hayatını yitirdi.

Ölümünden sonra değeri anlaşılan Galilei'nin tüm yapıtları ilk olarak 1842-56 arasında Galilei uzmanı Antonio Favaro'nun derlediği Le Opera di Galileo Galilei adıyla yayımlanmıştır.

Galileo’nun yaptığı gözlemlerden elde ettiği bulgular, özellikle astronomi bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400.yıldönümü olması nedeniyle Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 2009 yılını, Galileo Galilei’nin Dünya Astronomi Yılı olarak ilan etti.

UNESCO ve Birleşmiş Milletler de bu çağrıya ortak olarak, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı (DAY 2009) olarak kabul etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var

Anne dehşetinde flaş gelişme... İddialar korkunç

İnsafsız gelin sokak ortasında böyle dövdü! Söyledikleri şoke etti

CHP'li vekilin oğlundan flaş açıklama: Haberler asılsız