Galileo kimdir? Bilime adanmış bir hayat!
Galileo, dünyaya geldiği İtalya'da büyük bir gerçeğin peşine düşmüş ve dünyanın döndüğünü kanıtlamaya çalışmıştır. Çevresinde yaşayan herkes Galileo'nun deli olduğunu düşünse de, kendisini yaptığı bilimsel araştırmalar dolayısıyla bu savının arkasında durmuş ve büyük bir sansürle karşı karşıya kalmıştır. İşte, Galileo'nun hayatı hakkında bazı bilgiler
Galileo 15 Şubat 1564'te İtalya’nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde, döneminin tanınmış müzisyenlerinden, Vincenzo Galilei'nin altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.
Galileo, ilk öğrenimini Floransa'da tamamlamasının ardından 1581 senesinde Pisa Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladı.
Mali durumu yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan Galileo, 1583 senesinden itibaren matematiğe yöneldi ve bu konudaki çalışmalarıyla 1589'da Pisa'da profesör oldu.
Galileo 1609'da Hollanda’da teleskobun icat edildiğini öğrendi.
Ardından kendisi daha gelişmiş bir teleskop üretti ve bunu astronomi gözlemlerinde kullandı.
Astronomi gözlemlerinde teleskobun kullanılmasını başlatan Galilei, 1609-1610 yıllarında bir dizi buluş gerçekleştirdi.
Ay yüzeyinin sanıldığı gibi düzgün değil girintili çıkıntılı olduğunu buldu.
Yıldız kümeleri gözlemleri yaptı.
Samanyolu Gökadası’nın birçok yıldızdan oluştuğunu buldu.
Jüpiter'in uydularını keşfetti.
Venüs'ün evrelerini gördü.
Satürn'ü gözlemledi. Satürn’ün halkasını uyduları zannetti.
Güneş'i de gözlemleyen ve Güneş üzerinde bulunan gölgelerin leke olduğunu kanıtlayan Galileo, bunların ne Merkür'ün Güneş'in önünden geçerken oluşan gölgesi ne de Güneş ve Dünya arasında bulunan küçük gökcisimlerine ait olmadığını ortaya koydu.
Astronomi alanında yaptığı buluşlarını 1610'da “Sidereus Nuncius” (Yıldızların Habercisi) adlı kitabında kaleme aldı. Bu kitap çok ilgi uyandırdı. Bu sayede Floransa'da saray matematikçisi oldu.
1611'de Roma'ya giden ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye olan Galileo, Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine birçok profesörün itirazına sebep olan kitabını ve 1613 yılında da, güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı.
Kopernik sistemini açık bir şekilde savundu ğu bu eser yüzünden papazların ağır baskısına maruz kalan Galileo, 1615'te iddiasını müdafaa etmek amacıyla Roma'ya gitti. 1616'da Papa V. Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece Dünya'nın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi.
Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi. Ancak 1618 yılında üç kuyruklu yıldızın keşfedilmesiyle kiliseyle karşı karşıya kaldı.
Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı.
Bunun üzerine Galileo, Roma’ya çağrıldı ve Engizisyon mahkemesine çıkarıldı. 1633'te bu kitap yasaklandı ve Galileo Kutsal Engizisyon'ca müebbet hapse mahkum edildi.
Müebbet hapis cezası kendi evinde göz hapsine çevrildi. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo kör oldu ve 1642 yılında hayatını yitirdi.
Ölümünden sonra değeri anlaşılan Galilei'nin tüm yapıtları ilk olarak 1842-56 arasında Galilei uzmanı Antonio Favaro'nun derlediği Le Opera di Galileo Galilei adıyla yayımlanmıştır.
Galileo’nun yaptığı gözlemlerden elde ettiği bulgular, özellikle astronomi bilimine önemli katkılar sağlamıştır.
Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400.yıldönümü olması nedeniyle Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 2009 yılını, Galileo Galilei’nin Dünya Astronomi Yılı olarak ilan etti.
UNESCO ve Birleşmiş Milletler de bu çağrıya ortak olarak, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı (DAY 2009) olarak kabul etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle