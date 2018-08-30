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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yavuz YILMAZ (DHA)
30.08.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Galatasaraylılar Derneği'nde cinayet... 'Ben yandım sen de yanacaksın' demiş

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Galatasaraylılar Derneği'nde cinayet... 'Ben yandım sen de yanacaksın' demiş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen şubat ayında, Galatasaraylılar Derneği'ne girip, burada çıkan tartışmada maç izleyen Aytaç Çalım'ı (31) tabancayla öldüren, kendisini engellemek isteyen kardeşi Erman Çalım'ı (26) da yaralayan emekli bekçi Ali Uzun'un (52) yargılanmasına başlandı. Tanık Ahmet S. de ifadesinde, alkollü olduğu belirttiği sanığın silahını doğrultup ateş ettiğini belirterek " Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Ali Uzun, Aytaç'ın başına doğru eğildi 'Ben yandım sen de yanacaksın' diyerek, Aytaç'ın başına ve kalbine doğru ateş ederek öldürdü" dedi.

Yenişehir'de geçen 1 Şubat akşamı meydana gelen olayda, Galataraylılar Derneği'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, iddiaya göre, "Burada akvaryum ve balık var mı?" diye sordu. Kardeşi  Erman Çalım ve arkadaş grubu ile Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytaç Çalım, buranın dernek binası olduğunu belirterek, Uzun'dan dışarı çıkmasını istedi. Dernekten çıkan ve bir süre sonra tekrar gelen Ali Uzun, tartıştığı evli ve 2 çocuk babası Aytaç Çalım'ı tabancayla öldürüp, kendisine engel olmak isteyen kardeşi Erman Çalım'ı da yaraladı. Polis tarafından yakalanan Ali Uzun mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Aytaç Çalım ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı tören ile toprağa verildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Aytaç Çalım'ı öldürüp, kardeşi Erman Çalım'ı da yaralayan tutuklu sanık Ali Uzun'un İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. 'Adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında toplam 36 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ali Uzun, ifadesinde, derneğin bulunduğu yerin önceden balıkçı olduğunu ileri sürerek, Galatasaraylılar Derneği'ne girdiğinde, akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu, kendisine küferle karşılık verildiğini iddia etti. Uzun, "Bir anda 10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. O sırada yere düştüm. Tabancamı elimden aldılar" dedi.

Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise duruşmada verdiği ifadesinde, küfür edilmediğini, sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti. Erman Çalım, "Maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi" diye konuştu. Erman Çalım, sanığın tabancayı ağabeyinin kafasına ve göğsüne dayayıp ateş ettiğini, aynı şekilde kendisini de öldürmek istediğini fakat bir hamle ile kurtularak omuzundan yaralandığını söyledi.

Tanık Ahmet S. de ifadesinde, "Olay gecesi Erman ve Aytaç Çalım ile aynı masada oturup maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu gözlemledik. Dernek başkanımız olan Aytaç kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica ettik. Kısa süre sonra sanık içeri girdi. Aytaç'a silahını doğrultarak ateş etti. Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Ali Uzun, Aytaç'ın başına doğru eğildi 'Ben yandım sen de yanacaksın' diyerek, Aytaç'ın başına ve kalbine doğru ateş ederek öldürdü" dedi.

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Galatasaraylılar Derneğinde cinayet... Ben yandım sen de yanacaksın demiş

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