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    Galatasaray'ın şampiyonluğu sadece o şehirde kutlanmadı

    ESKİŞEHİR (İHA)
    20.05.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Galatasaray taraftarı Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları yaparken, Eskişehir'de herhangi bir sevinç gösterisi olmadı.

    Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi Gomis’in penaltı golü ile 1-0 mağlup eden ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın coşkusu, yurdun dört bir tarafında doyasıya yaşandı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, il ve ilçelerde kurulan dev ekranlarda mücadeleyi takip ederken, karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

    Taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat atarak 2017-2018 sezonunu birinci bitirmenin mutluluğunu kutladı.

    Eskişehir'de ise Galatasaraylılar herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Şehrin en işlek yerleri beklenenin aksine boş kalırken, Eskişehirspor taraftarları da sokağa inerek takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

    Galatasarayın şampiyonluğu sadece o şehirde kutlanmadı

    Şampiyonluk konvoyu da yapılmayan kentte, siyah-kırmızılı taraftarlar Eskişehirspor marşları eşliğinde cadde ve sokaklarda turlar attı.

    Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirler alırken, taraftar kısa bir süre sonra olaysız dağıldı.

    Hatırlanacağı üzere, kentte daha önceki sezonlarda da herhangi bir kutlama yapılmamıştı.

    Bilindiği üzere Eskişehirspor, zor günler geçirdiği sezonda son haftalardaki aldıkları başarılı sonuçların ardından ligde kalmayı başarmıştı.

    Galatasarayın şampiyonluğu sadece o şehirde kutlanmadı

    Etiketler: gündem
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