Galatasaray’a giriş İstiklal’de istikbal kurası
GALATASARAY İlkokulu’na alınacak 50 öğrenci için çekilen kuraya 9 bin 139 kişi başvurdu.
Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan ve her yıl yüzlerce velinin başvurduğu İstanbul’daki Galatasaray İlkokulu’na 2019-2020 eğitim döneminde birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura dün çekildi. 50 kişilik kontenjan için 9 bin 139 kişi başvurdu. Geçen yıl başvuru ücreti 700 lira iken 5 binin üzerinde bir başvuru olmuştu. Bu yıl sadece 80 lira başvuru ücreti alındı. Kura çekimi Galatasaray Lisesi’nin bahçesinde yapıldı. Liseye girebilmek için veliler İstiklal Caddesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu. Heyecanlı bekleyişin ardından üzerlerinde sayıların yazılı olduğu toplar kürelere atıldı ve kura çekimi başladı. Numaralar okundukça kalabalık arasından sevinç çığlıkları yükseldi. Diğer veliler alkışlarla destek verdi. Şanslı velilerden biri de kurayı en önde izleyen Banu Günal oldu. Sevinç çığlığının ardından telefonla yakınlarına haber veren Günal, “Çok istiyordum her veli gibi. Hemen başvurdum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkes bu okulu ister” diye konuştu.
‘ÇIKMAZ ARTIK DEDİM’
Dolunay-Soner Kırmızı çifti de şanslı ailelerdendi. 26’ncı sırada numaraları çıkan Dolunay Kırmızı, “Eşimle aynı anda düşünüyorduk. Çağırdık resmen rakamları. İlk beşte bizimkine benzer numaralar çıktı. İçimden olmaz artık dedim. Çok güzel oldu. Bu okulun da bir geleneği var. Bu çok önemli. Köklü bir okul olması çok güzel. Hem ekonomik, hem eğitimi iyi” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Kızı Leyla için orada olduklarını belirten Soner Kırmızı ise “Gerçekten çok istedik. 26’ya da çok odaklandım. Tam onu düşünüyordum. Galatasaray’da okumayı herkes ister” dedi. Kuranın sonlarına doğru bazı veliler, “Olmadı, çıkmaz artık” diyerek okulu terk etmeye başladı. Son şanslı isimlerden 49’uncu sırada oğlu kurayı kazanan İlknur Kaya, “Çok mutluyum. Umudumu kesmiştim. Gidecektik artık. Çok istiyordum, başvurularını takip ediyordum. Oğlum için çok çaba harcadım o anda. Görür görmez başvurdum” diye konuştu.
ÖN KAYITLAR 1-3 TEMMUZ’DA
Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlandı. Ön kayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Ön kayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin ön kayıtları 5 Temmuz’da alınacak. Ancak yetkililer kayıt olmayan kişilerin çok fazla olmadığını söylüyor. m Esra ÜLKAR
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