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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Eyüp Ertuğrul Karsak kimdir?

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Galatasaray Üniversitesi Rektörü Eyüp Ertuğrul Karsak kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Galatasaray Üniversitesi Rektörü halihazırda görevine devam etmekte olan Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak oldu. 2015 yılında ilk önce vekaleten atandığı rektörlük görevini 2019 yılına kadar devam ettiren Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak, 18 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak görevini sürdürecek.

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eyüp Ertuğrul Karsak, Endüstri Mühendisliği alanına uzmanlaşmıştır.

1989 yılında İTÜ’yü bitiren Prof. Karsak, 1991 yılında University of Southern California ve 1994 yılında  İTÜ’de lisansüstü eğitimlerini tamamlamıştır. 1994 – 1996 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yardımcı doçent ve ardından 1996 – 1997 yıllarında Université Paris – Dauphine’de konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1996 – 2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde doçentlik yapmış olan Prof. Karsak, Haziran 1997 – Nisan 2008 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

2001 yılından bu yana üniversitemizde profesörlük yapmakta olan Prof. Karsak, Ocak 2008 itibariyle Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini üstlenmiş ve ardından Nisan 2008 – Nisan 2014 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Şubat 2015’de Galatasaray Üniversitesi’nin vekaleten rektörlüğü görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak, 2019 yılında yeniden Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

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