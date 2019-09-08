Galatasaray Lisesi’ne ‘Fenerbahçeli müdür’ tartışması
Türkiye’nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi müdürlüğüne tarihçi Prof. Dr. Vahdettin Engin (63) atandı. Ancak, Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Prof. Dr. Engin’in ataması tartışma yarattı.
Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Kurucumuz olmasından gurur duyduğumuz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz’ denildi. Prof. Dr. Vahdettin Engin ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Pazartesi okullar açılıyor. Bu konuda çalışıyoruz. Eğitim işlerine ağırlık vereceğiz, onlar başka konular. Ben de Mektepliyim, Galatasaray mezunuyum” dedi. Galatasaray Eğitim Vakfı ise açıklama yapmadı. Galatasaray Lisesi’nde müdürlük görevini Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu yürütüyordu.
KURULUŞ BELGESİNİ BULDU
- Prof. Dr. Vahdettin Engin, 1977’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1983’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluş belgesini de bulan Engin, Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine devam ediyor. Prof. Dr. Engin’in tarih üzerine birçok kitabı da bulunuyor.
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