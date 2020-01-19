Galata'dan AKM'ye kültür yolu

BAKAN Ersoy, kültür yolu hakkında şu bilgiyi verdi: “Galata Kulesi’nin bulunduğu meydan aslında İstanbul’un ilk meydanı. Burası Ceneviz Kulesi ve Ceneviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. Aykırı yapılaşmalarda bir kamulaştırma süreci başlatıp, meydana tekrar eski özelliklerini kazandıracağız. Meydanın sadece turizmle anılmasını istemiyoruz. Kültür ve sanatla da ön plana çıkmasını istiyoruz. Güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri burada çeşitli etkinlikleri yıl boyunca gerçekleştirecek.”

GALALAR ATLAS’TA OLACAK

“Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nde de bir çalışma başlatıyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriyoruz. Böylelikle yokuşu da canlandırarak buradan başlayan yaya trafiğini tünele bağlamış olacağız. Atlas Pasajı ve Atlas Sineması’nı restore edeceğiz. Bundan sonra filmlerin galaları Atlas Sineması’nda yapılacak.”

AKM HAYATA GEÇİYOR

“Bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Ve Kültür Yolu’nu AKM’de tamamlamış oluyoruz. Birçok aktiviteyi içinde geliştiren çok devasa bir yapı.”