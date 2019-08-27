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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Galata Köprüsü'nde arbede! Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

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Galata Köprüsü'nde arbede! Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

Galata Köprüsü'nde su satan işportacılar tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekiplerine sopa ile saldırınca ortalık karıştı. Karaköy’e taşan kavgada zabıta ekipleri ile olaya müdahale etmemekle suçladıkları polis arasında da arbede çıktı. Kavga güçlükle sonlandırıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

SEYYAR SATICILARLA ZABITA ARASINDA ARBEDE

Burada su satışı yapan çok sayıda işportacı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılardan biri eline sopa alarak bir zabıtanın kafasına vurdu.

Galata Köprüsünde arbede Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Ortalığın bir anda karıştığı kavga, köprü üzerinden Karaköy Meydanı’na taştı. Zabıta ekipleri toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, “Neden adamları tutmadınız?” diyerek polisi suçladı. Polislerin iki kişi olduklarını belirtmesi üzerine zabıta ekipleri ile polisler arasında da arbede yaşandı. Dakikalar süren kavganın ardından zabıtaya saldıran seyyar satıcı, polis tarafından gözaltına alınarak sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

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