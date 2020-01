Gaflet ne demek? Gaflet nedir? Gaflet TDK kelime anlamı

Gaflet, insanların gerçek sorumluluklarını ve dünyaya gelme amaçlarını unuttukları anlamına gelen bir kelimedir. Körlükten kaçınmalıyız. Gaflet türü her durumdan kurtulmak için Allah’ı hatırlamanız gerekir. Böylece, kalp bir yanlıştan uyanır ve inançla dolar. Kalbi inançla doldurmak dünyadaki en önemli şeylerdendir. Elbette ahiret hayatına hazırlanırken, dünyevi yaşam kesintiye uğratılmamalıdır.

Gaflet Nedir?

Gaflet, ahlak ve mistisizm terimi olarak dünyanın veya geleceğin yaşamı için gerekli olan her tür durumun önemini idrak edememe durumudur. Dini bir terim olarak gaflet, önemsiz işler yapmak ve Allah ile ilgili olan her şeyden uzaklaşmak demektir. Kişinin egosuna ve coşkusuna yenik düşüp, dünyevi her işi ön plana aldığı için Allah'a olan görevlerin arka plana atılması yine gaflet olarak tanınır.

Buna göre, kişinin gerçek görevlerini unutma durumuna gaflet denir de diyebiliriz. Bu gaflet uykusuna düşenler hayattan yeteri bir şekilde zevk alamazlar. Sadece dünyevi işlere ve olaylara bakanlar ahiret ile ilgili gerçekleri göremezler. Suyun buhar, sıvı ve buz haline sahip olması gibi, gafletin de dereceleri vardır.

Birçok gaflet derecesi vardır. Küfür de ibadet eksikliği de bir gaflettir. Sonuç olarak, her insan hayatta gaflete düşme ihtimaline sahiptir.