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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)
24.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

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Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 18’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakırlıların Okkan’ı unutmadığını belirterek, "Hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor" dedi. 

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda, 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polisler ile çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, anma programında Ali Gaffar Okkan’ın fotoğrafının yer aldığı, ’Unutmadık, unutmayacağız’ yazılı pankartı taşıdı. Programda Kur’an-ı Kerim okunurken, çevredeki binalarda oturanların, evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asıp, pencereden dua ettiği görüldü. 

Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan, Diyarbakırlıların, şehit Emniyet Müdürü Okkan ve arkadaşlarını 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadıklarını belirterek, "Diyarbakır halkının hala onu unutmamış olması, hala ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Sayın müdürümüzün o günkü tarihlerde yapmış olduğu hizmetlerin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Sayın müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizlere de böyle bir şahadet nasip eder inşallah" dedi. 

Duaların ardından törene katılan İl Emniyet Müdürü Aslan ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı.

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