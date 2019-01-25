Gaffar Okkan ve arkadaşları unutulmadı
Diyarbakır'da 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy dün mezarları başında ve şehit edildikleri yerde düzenlenen törenlerle anıldı.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aslan, anma töreninde, “Diyarbakır halkının hâlâ onu unutmamış olması, hâlâ ilk günkü gibi burada olmaları, bizi teşkilat olarak onurlandırıyor” dedi. Okkan’ın Sakarya’nın Hendek ilçesindeki kabri başında da hüzün vardı. Buradaki törene şehidin eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınları, askeri erkân, polisler ve vatandaşlar katıldı.
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