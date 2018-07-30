Gaf tartışmasına devlet Bahçeli de katıldı: Kesinlikle kasıt var'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın, Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önündeki etkinlik sırasında sarf ettiği “Liderimiz Devlet Bahçeli” sözleriyle ilgili tartışma büyüyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aydın’ın gafına tepki gösterirken, “Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir” demişti. Koray Aydın dün konuyla ilgili olarak “Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş” dedi.
ALTINDAN KALKAMAZ
Dün bir açıklama da MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Celal Adan’a makamlarında nezaket ziyaretleri yapan Genel Başkan Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: “Bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar, konuşmalar yaptığınız takdirde, bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Burada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey’in ifade ettiği gibi, dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.
(Kasıt olduğunu düşünüyor musunuz?) Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler biz başından beri söylüyoruz. Kurulan bir parti var. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var. İYİ Parti açısından yarar var.
(İYİ Parti’den kopmalar ve MHP’ye geçişler) Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.”
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