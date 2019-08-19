Gadir Hum nedir? Gadir Hum bayramı ne zaman kutlanır?
Gadir Hum bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hatay'da coşku ile kutlandı. Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde, yani bu yıl 19-20 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Peki, Gadir Hum Bayramı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sabahın ilk ışıklarıyla kentteki çeşitli türbelere gelen vatandaşlar, burada barış, huzur ve kardeşlik için dileklerde bulunarak buhur yaktı.
Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurbanların etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda odun ateşinde sabaha kadar pişirilmesiyle hazırlanan bayramın simgesi "hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.
Bayram namazı sonrası, beyaz kaplara konan hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle, bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi.
Bayram kutlamasına katılan Mehmet Akçay, Gadir-i Hum Bayramı'nın barış, kardeşlik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.
GADİR-İ HUM NEDİR?
Sabit Daplan ise Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği günü bayram olarak kutladıklarını belirtti.
Bayramın birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlatan Daplan, "Bayramın en önemli özelliklerinden biri de paylaşmaktır." dedi.
Öte yandan, Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle kentteki birçok esnaf da dükkanlarını açmayarak, kutlamalara katıldı.
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