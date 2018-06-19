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    Gabar'dan art arda acı haberler!

    İHA
    19.06.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralanırken patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.

    Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.  Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.  Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

    OPERASYON YAPAN ASKERLERE HAİN TUZAK

    Patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.

    Şırnak’tan acı haber: Şehit sayısı 2’ye yükseldiŞırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü.Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı el yapımı patlayıcılı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu.
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    Etiketler: EYP , son dakika , haberler
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