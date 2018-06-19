Gabar'dan art arda acı haberler!

Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.



OPERASYON YAPAN ASKERLERE HAİN TUZAK



Patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.



