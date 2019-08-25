G7 nedir? G7 ülkeleri hangileridir?
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke liderinin bir araya geldiği G7 zirvesinin 45'incisi Fransa'nın Biarritz şehrinde toplandı. G7 zirvesinde liderler, ülkeler arası küresel konuları, iklim değişikliği ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak. Peki, G7 zirvesi nedir? G7'ye ait ülkeleri hangileri? İşte, o konu hakkında bilgiler.
G7 zirvesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına başladı. G7 zirvesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dikkatle takip ediliyor. Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin oluşturduğu zirvede Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.
G7 HANGİ ÜLKELERDEN OLUŞUYOR?
7 ülkeden oluşan G7'de, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada yer almaktadır. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturmaktadırlar.
G7 NE ZAMAN KURULDU?
Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkeleri için forum konsepti 1973 petrol krizinden önce ortaya çıktı . Pazar günü, 25 Mart 1973, Hazine ABD Dışişleri , George Shultz , gayri resmi bir toplantıya toplanan maliye bakanları Batı Almanya dan Helmut Schmidt , Fransa Valéry Giscard d'Estaing ve İngiltere Anthony Barber , Washington yaklaşan toplantıdan önce DC, Cumhurbaşkanı Nixon’dan geçen fikri yürüttüğünde, şehir dışında olacağını ve Beyaz Saray’ın kullanımını teklif ettiğini belirtti . Toplantı daha sonra zemin kattaki kütüphanede yapıldı . İsimlerini ortamdan alan dört kişilik bu orjinal grup "Kütüphane Grubu" olarak tanındı. 1973 yılının ortalarında, Dünya Bankası-IMF toplantılarında, Shultz, kabul edilen ilk dört ülkeye Japonya'nın eklenmesini önerdi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Batı Almanya , Japonya ve Fransa’dankı demli mali görevlilerin gayri resmi toplanması“Beşli Grup” olarak tanındı.
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