G-20’de üç Kaşıkçı sorusu

Erdoğan’ın liderleri bilgilendirdiği ‘Kaşıkçı cinayeti ve sonrasındaki gerçekler’ başlıklı notta Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi istihbarat ekibince öldürülüp cesedinin parçalandığı belirtilerek gelişmeler şöyle anlatıldı:

TEHLİKELİ BİR EMSAL

“Saldırı son derece sinir bozucu, dikkatli bir şekilde planlanmış ve nihayetinde kabul edilemezdir. Gerçek faillerin ve azmettiricilerin sorumlu tutulmaması; diplomatik dokunulmazlık, insan hakları ihlalleri ve yargısız infazların gelecekteki kötüye kullanımı için çok tehlikeli bir emsal teşkil edecektir. Cezasızlık, felaket için bir reçetedir. Türkiye olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatmış ve bulgularını uluslararası toplumla paylaşmıştır. Diğer kanıtlara ek olarak, Kaşıkçı cinayetinin bir ses kaydı, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için çeşitli istihbarat kurumlarına sunulmuştur. Gerçekleri tam olarak anlamaya kararlı olan Türkiye, dostlarını ve müttefiklerini, ellerinde ne gibi bir kanıt bulunursa bulunsun kamuoyuna verilmesi hususunda teşvik etmektedir. Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi, Türkiye’nin iki dost ülke ile ilişkilerinde ciddi soruna sebep olmuştur: Güvenlik güçleri suç işleyen Suudi Arabistan ve kurbanın ikâmet ettiği ABD.

KESİNLİKLE TEKNİK BİR SÜREÇ

Bu nedenle, Türk makamları bu ülkelerin siyasi liderliği ile Kaşıkçı’nın acımasız cinayetinin failleri ve azmettiricileri arasında net bir ayrım yapmıştır. Bu bakımdan, tek amacımız olanların her yönüne ışık tutmaktır. Soruşturmayı kesinlikle teknik bir süreç olarak ele almaya devam edeceğiz. Şeffaflık ve iyi niyete olan bağlılığına rağmen, Türkiye bugüne kadar Suudi Arabistan Krallığı’ndan gerekli desteği alamamıştır.

Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın şüpheli katillerinin iadesine yönelik önemli bir talebe cevap vermemiştir. Suudi savcının 29-30 Ekim’de İstanbul’a yaptığı ziyaret, Türkiye’nin yürüttüğü soruşturma ile aktif olarak işbirliği yapma konusundaki açık ilgisizliği nedeniyle gölgelenmiştir. Suudi Arabistan’ın yakın zamanda tutukladığı cinayet şüphelilerine Türkiye’nin erişim hakkı henüz verilmemiştir. Bu işbirliği eksikliği, gerçeği ortaya çıkarmak için Türkiye’nin çabalarını yavaşlatmaya devam etmektedir. Cemal Kaşıkçı’nın neredeyse iki ay önce vahşice öldürülmüş olmasına rağmen Suudi yetkililerin halen yanıtlaması gereken üç kilit soru bulunmaktadır: Sayın Kaşıkçı’nın cesedi nerededir? Sayın Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için Suudi ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen ‘yerel işbirlikçi’ kimdir? Washington Post köşe yazarını öldürmek amacıyla Suudi istihbarat görevlilerine Türkiye’ye gitme talimatını kim vermiştir?

BM’DEN TALEP EDEBİLİRİZ

Söz konusu şahısların, bağımsız bir mahkeme huzuruna çıkacakları Türkiye’ye iadesi, uluslararası toplumun Suudi Arabistan’daki cezai soruşturmanın kapsamı ve derinliğine ilişkin olası endişelerinin üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Türkiye’deki cinayet soruşturmasıyla aktif şekilde işbirliği yapılmaması, olayın uluslararası bir hâl almasına yol açabilir. Bu durumda Türk yetkililerin, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda uluslararası bir soruşturma başlatılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten resmi bir talepte bulunma hakları saklıdır.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

Uluslararası toplumun ilgili tüm tarafları Türkiye’de devam etmekte olan cinayet soruşturması konusunda işbirliği yapmaya aktif şekilde teşvik etmesi büyük önem taşımaktadır. Kısa vadeli siyasi hedefleri bir kenara bırakmalı ve fiilleri Sayın Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan tüm şahısları adalete teslim etmeliyiz. Gerçeğe ve yalnızca gerçeğe bağlı kalmalıyız.”