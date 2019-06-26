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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

G-20 stratejisi belirlendi

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G-20 stratejisi belirlendi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün gideceği Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde yapacağı kritik temaslar için Beştepe’de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda izlenecek stratejiyi belirledi. ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmenin ana gündem maddesini oluşturacak S-400’lerin Türkiye için gerekliliği ve kararlılığı anlatılacak. Erdoğan, Trump’la buluşmasında S-400 için ortak çalışma grubu kurulması önerisini ve Türkiye davetini yineleyecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gideceği Japonya’da G-20 Osaka Zirvesi’ne katılacak. Ticaret savaşları, göçmen krizi, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin damga vuracağı zirveye 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Erdoğan, zirvede başta Trump ve Putin olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi dünya liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, zirve hazırlıklarıyla ilgili Beştepe’de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda G-20 zirvesinin stratejisini de belirledi. Erdoğan, toplantıda başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 meselesi, F-35 krizi, G-20 hazırlıkları ve terörle mücadele konusunda brifing aldı. Zirvede Trump’la kritik bir görüşme yapacak olan Erdoğan’ın çantasındaki en önemli konu ABD ile gerilime neden olan S-400 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la yapacağı görüşmede gelecek ay teslim edilmeye başlanacak olan S-400 konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurgulayacak. Erdoğan, Türkiye’nin S-400 bağlamında füze savunma sistemleri konusundaki ihtiyacını da ABD’li mevkidaşıyla paylaşacak. Buluşma, S-400 meselesi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bakımından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turmp’a S-400 konusunda iki ülke arasında ortak çalışma grubu oluşturulması teklifini de yineleyecek. Erdoğan’ın temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Trump’la bu konuda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. İki lider, başta Suriye meselesi olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele alma imkânı bulacak.

DOĞU AKDENİZ KRİZİ

Erdoğan, Trump’a FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi başlığını da gündeme getirerek, bu konuda ABD’den somut adımlar atılmasını isteyecek. İki lider, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama krizi konusunu da ele alacak. Ana oturumda bir konuşma yapacak olan Erdoğan’ın küresel barışa, terörizmle mücadeleye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yapısına ilişkin mesajlar vermesi planlanıyor. Erdoğan’ın Putin’le yapacağı görüşmede ise Suriye meselesinde gelinen son durum, terörle ortak mücadele, Türk Akımı ve Akkuyu projesi gündeme gelecek. Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından Tokyo’ya geçerek Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Şinzo Abe ile görüşecek. 

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