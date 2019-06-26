G-20 stratejisi belirlendi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün gideceği Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde yapacağı kritik temaslar için Beştepe’de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda izlenecek stratejiyi belirledi. ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmenin ana gündem maddesini oluşturacak S-400’lerin Türkiye için gerekliliği ve kararlılığı anlatılacak. Erdoğan, Trump’la buluşmasında S-400 için ortak çalışma grubu kurulması önerisini ve Türkiye davetini yineleyecek.
LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gideceği Japonya’da G-20 Osaka Zirvesi’ne katılacak. Ticaret savaşları, göçmen krizi, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin damga vuracağı zirveye 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Erdoğan, zirvede başta Trump ve Putin olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi dünya liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, zirve hazırlıklarıyla ilgili Beştepe’de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda G-20 zirvesinin stratejisini de belirledi. Erdoğan, toplantıda başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 meselesi, F-35 krizi, G-20 hazırlıkları ve terörle mücadele konusunda brifing aldı. Zirvede Trump’la kritik bir görüşme yapacak olan Erdoğan’ın çantasındaki en önemli konu ABD ile gerilime neden olan S-400 olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la yapacağı görüşmede gelecek ay teslim edilmeye başlanacak olan S-400 konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurgulayacak. Erdoğan, Türkiye’nin S-400 bağlamında füze savunma sistemleri konusundaki ihtiyacını da ABD’li mevkidaşıyla paylaşacak. Buluşma, S-400 meselesi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bakımından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turmp’a S-400 konusunda iki ülke arasında ortak çalışma grubu oluşturulması teklifini de yineleyecek. Erdoğan’ın temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Trump’la bu konuda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. İki lider, başta Suriye meselesi olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele alma imkânı bulacak.
DOĞU AKDENİZ KRİZİ
Erdoğan, Trump’a FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi başlığını da gündeme getirerek, bu konuda ABD’den somut adımlar atılmasını isteyecek. İki lider, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama krizi konusunu da ele alacak. Ana oturumda bir konuşma yapacak olan Erdoğan’ın küresel barışa, terörizmle mücadeleye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yapısına ilişkin mesajlar vermesi planlanıyor. Erdoğan’ın Putin’le yapacağı görüşmede ise Suriye meselesinde gelinen son durum, terörle ortak mücadele, Türk Akımı ve Akkuyu projesi gündeme gelecek. Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından Tokyo’ya geçerek Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Şinzo Abe ile görüşecek.
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