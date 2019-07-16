Füze tüplerini İlyuşin’ler getirdi
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye intikali dördüncü günde de devam etti.
Dün öğleden önce İlyuşin 76 tipi iki dev kargo uçağı, Ankara-Kahramankazan’daki Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Türkiye’ye gelen sekiz ve dokuzuncu uçaklar ağırlıklı olarak S-400’lerin savunma amacıyla fırlatılacağı füzelerin yerleşeceği tüpler ile bazı elektronik düzenekler, rampa, komuta kontrol ve radarların bazı parçalarını getirdi. Füze tüpleri uçakların arka hangar kapılarından indirilerek, ağır tonajlı TIR’larla daha öncekiler gibi Türk ve Rus uzmanların denetiminde Mürted’de altyapısı hazırlanmış özel hangarlara yerleştirildi.
ÖZEL VİNÇLERLE
Özel vinçlerle TIR’lara yerleştirilerek taşınan füze tüpleri, hassas olmaları nedeniyle Türkiye’ye deniz yoluyla getirilecek avcı füzelerin fırlatılmasında kullanılıyor. Güvenlik kaynakları, S-400 parçaları sevkıyatının 23 Temmuz’a kadar devam etmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. Getirilen sistem parçalarından bazılarının birleştirilmeye başlandığı öğrenildi. Sistemin tüm bileşenleriyle sonbaharda aktif hale getirilmesi öngörülüyor.
‘YASA YAPTIRIM ÖNGÖRÜYOR’
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye’ye teslimat sürecini incelediğini söyledi. Pompeo, “Yasa yaptırımlar olacağını öngörüyor ve ben yasaya uyacağımıza eminim ve Başkan Trump da kanuna uyacak” ifadelerini kullandı.
400 KM MENZİL
S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor. 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderilebilen sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
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