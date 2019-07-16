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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Füze tüplerini İlyuşin’ler getirdi

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Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye intikali dördüncü günde de devam etti.

Dün öğleden önce İlyuşin 76 tipi iki dev kargo uçağı, Ankara-Kahramankazan’daki Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Türkiye’ye gelen sekiz ve dokuzuncu uçaklar ağırlıklı olarak S-400’lerin savunma amacıyla fırlatılacağı füzelerin yerleşeceği tüpler ile bazı elektronik düzenekler, rampa, komuta kontrol ve radarların bazı parçalarını getirdi. Füze tüpleri uçakların arka hangar kapılarından indirilerek, ağır tonajlı TIR’larla daha öncekiler gibi Türk ve Rus uzmanların denetiminde Mürted’de altyapısı hazırlanmış özel hangarlara yerleştirildi.

ÖZEL VİNÇLERLE

Özel vinçlerle TIR’lara yerleştirilerek taşınan füze tüpleri, hassas olmaları nedeniyle Türkiye’ye deniz yoluyla getirilecek avcı füzelerin fırlatılmasında kullanılıyor. Güvenlik kaynakları, S-400 parçaları sevkıyatının 23 Temmuz’a kadar devam etmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. Getirilen sistem parçalarından bazılarının birleştirilmeye başlandığı öğrenildi. Sistemin tüm bileşenleriyle sonbaharda aktif hale getirilmesi öngörülüyor.

‘YASA YAPTIRIM ÖNGÖRÜYOR’

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye’ye teslimat sürecini incelediğini söyledi. Pompeo, “Yasa yaptırımlar olacağını öngörüyor ve ben yasaya uyacağımıza eminim ve Başkan Trump da kanuna uyacak” ifadelerini kullandı.

400 KM MENZİL

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor. 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderilebilen sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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