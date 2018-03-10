Futbol maçını böyle izlediler

Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan kadınlardan da destek geldi. Bodrumspor Altyapı Aile Birliği tarafından organize edilen etkinlikte, U-15 futbol takımı oyuncularının anneleri Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik üşümesin diye eldiven, atkı ve bere örmeye başladı. Bugün oynanan Bodrumspor-Pedesa Gençlikspor U-15 müsabakasında tribünde yerini alan anneler bir taraftan çocukları için tezahürat yapıp diğer taraftan da Mehmetçik için örgü ördü. Futbolcu annelerinin yanı sıra diğer ailelerin de destek verdiği organizasyon kapsamında örülen malzemelerin Hatay'daki sınır birliğine teslim edileceği öğrenildi. Maç esnasında Bodrumspor taraftar grubu da, Afrin bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve geçtiğimiz günlerde şehit olan Muğlalı Fuat Demir’in fotoğrafının bulunduğu pankart asarak şehitlere sahip çıktı.

Bodrumspor adına kampanyayı başlattıklarını ifade eden kadınlar, şu sözlere yer verdi: "Afrin’deki askerlerimiz için, onlar üşümesin için bu kampanyayı düzenledik. Askerlerimize atkı örüyoruz Onları Allah’a emanet olsun diyorum, en büyük dileğim Allah’a emanet olsun. Gönlümüz onlarla, dualarımız onlarla. Benim oğlum da asker, orada değil ama olsun askerlere dua ediyoruz hep. Onlar üşümesin diye atkı örüyoruz."

Bodrumspor Altyapı Aile Birliği Temsilcisi İbrahim Tarım, "Afrin’deki askerlerimiz üşümesin diye altyapı ailedeki tüm annelerimiz özellikle çocuklarının antrenmanlarında ve maçlarında askerlerimiz için atkı, bere ve eldiven örmeye başladılar. Bizim zaten diğer projelerimiz de var ama Bodrumspor olarak satın alma değil annelerin ellerinden örülmüş olan ürünlerin daha değerli olacağını, Afrin’deki askerlerimiz ile birlikte olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik gerçekten de büyük yankı uyandırdı. Gördüğünüz gibi Bodrum’daki altyapı aile birliğinde çocuğu olmayan aileler bile bize destek olarak buraya geldiler ve burada olmayan bunun iki katı aileler de şuan kendi evlerinde askerlerimiz için gerekli işleri yapıyorlar. Bizim burada amacımız, çocuklarımıza Bodrum’da çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, Bodrum'un sadece güneşten, kumdan, tatilden ibaret olmadığını, bizim Bodrum olarak askerimizin yanında olduğumuzu, askerimizle yatıp askerimizle kalktığımızı, Türkiye’nin sorunları ile bizim de bir şekilde ilgilendiğimizi göstermek ve Bodrum’dan büyük bir mesaj göndermek için bunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Cuma günü burada örülen bütün malzemelerimiz Hatay’a sınır kapısına giderek oradaki askeri birliğe teslim edilecektir" dedi.