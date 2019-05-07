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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)
07.05.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Furkan'a yürek yakan veda

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Furkan'a yürek yakan veda

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

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  • Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı.

AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.

Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı. 

ÖNCE CESEDİ SONRA AYAKAKABISI BULUNDU

Baba Fehim Yiğit'in tutuklanmasının ardından da Budaklı'da küçük Furkan'ı arama çalışmaları devam etti. Tüm bölgede aramalara rağmen bulunamayan Furkan'dan dün saat 07.00 sıralarında acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 12 kilometre uzaklıktaki Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiine giden çobanlar, bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesedin Furkan Yiğit'e ait olduğunu belirledi.

Küçük Furkan'ın ayakkabısı ise cesedinin bulunduğu yere 20 metre uzaklıkta görüldü. Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada ön otopsisi yapıldı.

Küçük Furkan'ın annesi çocuğunun açlıktak ve soğuktan öldüğünü iddia ederek gözyaşı döktü. Furkan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Burada yapılan otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi dün akşam saatlerinde Karaçoban Devlet Hastanesi morguna geri getirildi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi. 

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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