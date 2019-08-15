Furkan Yaman kimdir?
Furkan Yaman, Youtube üzerinden çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bilgisayar oyunları hakkında yorumlar yapan ve bilgiler veren Furkan Yaman, kendisi gibi Youtuber olan isimlerle çektiği videoları sık sık sayfasında paylaşıyor. Peki, Furkan Yaman kimdir?
Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle