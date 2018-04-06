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    Furkan Vakfı'nın yurt oyunu deşifre oldu

    İHA
    06.04.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Kurucu başkanı tutuklu yargılanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kapatılmak istenilen yurtlarının başkalarının adına kiralanarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Daha önce de 3 temsilciliği ve genel merkezi kapatılan suç örgütünün bu kez de 6 yurduna mühür vuruldu.

    Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan tutuklu yargılandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kapatılmak istenen yurtlarının başkalarının adına kiralandığı ortaya çıkartılarak mühürlendi. Yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için çeşitli maddelerin sıralandığı bir de bildiri ele geçirildi.

    Adana Emniyet Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 30 Ocak'ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

    Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

    Şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlenmişti.

    Furkan Vakfının yurt oyunu deşifre oldu

    POLİS MERCEK ALTINA ALDI

    Operasyondan sonra örgütün 3 temsilciliği ve genel merkezine kayyum atanmış ve kapatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada örgütün Adana'da 6 öğrenci yurdu bulunduğunu ve bu yurtlarda ağlarına düşürdükleri üniversite öğrencilerini örgüt elemanı yaptıklarını tespit etti. Polis, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmada milli eğitim müfettişlerinin daha önce yurtlar için kapatma kararı aldığı, bunun üzerine örgütün yurtları şahısların üzerine kiralayarak sanki bir evmiş gibi izlenim verdiğinden yurtların kapatılmadığını saptadı.

    Furkan Vakfının yurt oyunu deşifre oldu

    MALZEMELER YURT OLDUĞUNU KANITLADI

    Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğunu ve yurt olarak kullanıldığını belirledi.

    Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride, yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için maddeler sıralandığı tespit edildi.

    Bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapılmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inmesi, her ev için kira kontratı yapılması, panolardan vakıfla ilgili malzemelerin kaldırılarak şiirler asılması ve dairelerin tek tip olmamasıyla ilgili uyarılar olduğu anlaşıldı.

    Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi. Bazı vakıf üyeleri kapatılmaya karşı çıktı ancak yurtların mühürlenmesine engel olamadı.

     

     

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    Etiketler: Furkan Vakfı , gündem
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