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    Furkan Vakfı operasyonunun detayları ortaya çıktı: 3 milyon liralık sır

    AA
    27.02.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlendi. Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağlanan kayıt dışı paranın nereye harcandığının tespit edilemediği kaydedildi.

    VAKFIN kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında yer aldığı 5 şüphelinin tutuklandığı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda önemli deliller elde etti.

    Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi.

    Sahte makbuzlarla şüphelilerin "nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak" başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları tespit edildi.

    Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira yardım toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlendi.

    DÖVİZ VE ALTIN DA TOPLAMIŞLAR

    Şüphelilerin, Türk lirasının yanı sıra döviz ve altın olarak da bağış topladıkları belirtildi.

    Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağlanan kayıt dışı paranın nereye harcandığının tespit edilemediği, vakfın diğer şubelerinde yapılan aramalarda da bu rakamın artabileceği öğrenildi.

    Ayrıca, şüpheli vakıf üyelerinin, sahte makbuzlarla Kurban Bayramı'nda topladıkları kurban ve etleri sucuk yaptırıp satarak örgüte yasadışı gelir elde ettikleri öne sürüldü.

    OPERASYON

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eşzamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

    Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

    Etiketler: alparslan kuytul , operasyon , sahte bağış makbuzu , son dakika
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