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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM (DHA)
29.04.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Furkan 13 gündür aranıyor

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Furkan 13 gündür aranıyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan günü kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları sürüyor. Aranan yerleri tekrar tarayan AFAD ekipleri, su altı arama çalışmalarını sonlandırıp dere kenarlarında kıyı araması yapıyor.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları, aynı gün Furkan'ı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda iş makineleriyle kazı yapıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan bulunamadı. Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren baba Fehim Yiğit, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen küçük Furkan'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri Kocasu yüzeyindeki aramaları sonlandırdı. Dere yatağında kıyı araması yapan ekipler, aranan yerleri tekrar tekrar yeniden arıyor. Dağlık arazideki arama bölgesini genişleten ekipler, şu ana kadar en küçük bir ize rastlamadı. Jandarma, AFAD ve köy korucularının Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

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