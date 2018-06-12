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    Füreya Koral eserleri ve hayatı ile gündemde! İstanbul ve Ankara'da eserleri bulunuyor

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    Füreya Koral, sanata ve sanatçıya verdiği değerle bilinen Google'ın ana sayfasını süsledi. Seramik atölyesinde Fransız bir seramikçiden öğrendiklerini icra eden Füreya Koral, icra ettiklerini Paris'te sergilemeyi başarmıştır. İstanbul ve Ankara'da bilinen birçok mekana pano hazırlayan sanatçı, çinicilik alanında Türkiye'nin sayılı isimlerinden birisi olmuştur. Peki, Füreya Koral kimdir ve kaç yaşında hayata veda etmiştir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

    Füreya Koral, Türkiye'de uzun zamandır doodle yapmayan Google'ın dikkat çektiği isim oldu. Ana sayfasını tarihe yön vermiş olaylar ve kişilerle süsleyen Google, doğum günü olan Füreya Koral ismini Türk kullanıcılarla buluşturdu. Peki, seramik sanatçısı olan Füreya Koral kimdir ve eserleri nelerdir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

    FÜREYA KORAL KİMDİR?

    12 Haziran 1910 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Füreya Koral, 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü, sonradan Füreya'nın teyzesi Aliye Berger ile evlenecek olan, Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

    1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ile, Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaşkı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı. Füreya Koral, 26 Ağustos 1997’de 87 yaşında İstanbul'da öldü.

    FÜREYA KORAL'IN SANAT HAYATI

    Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.

    Özellikle duvar dekorasyonu, pano ve şömine üstüne çalışmalar yaptı, 1960 yılında da Ankara'daki bir otel için büyük bir pano yaptı. Sanatçının diğer eserleri arasında, 1963 yılında Ankara'da Ulus Çarşısı'na, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na, 1966 yılında İstanbul'da Ziraat Bankası'na, 1969 yılında İstanbul Divan Oteli'ne yaptığı panolar sayılabilir.

    1951’den günümüze kadar yurt içinde ve dışında 32 sergi açtı. Eserleri Paris'teki Salon d'Octobre, Meksiko'daki Modern Sanat Müzesi, Prag'da Napstkovo Müzeum, Washington'da Smitshonian Institute ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki galerilerde sergilendi.

    BAŞLICA ESERLERİ

    Marmara Oteli lobisinde duvar panosu, 1960,

    Ankara Ulus Çarşısı'nda duvar panoları, 1962,

    Ankara Tam Sigorta Binası'nda duvar panoları, 1969,

    Manifaturacılar Çarşısı'nda duvar panosu, Unkapanı/İstanbul, 1969,

    Divan Pastanesi'nde duvar panosu, Taksim/İstanbul.

    Hacettepe Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi'ndeki duvar panosu, Ankara, 1965

    Arts Hotel Istanbul'da bulunan duvar çinileri, İstanbul 2015

    Etiketler: Füreya Koral kimdir? , son dakika , haberler
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