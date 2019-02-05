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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (İHA)
05.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Fuhuş yapılan masaj salonunda skandal! Çocuk çalıştırmışlar…

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Fuhuş yapılan masaj salonunda skandal! Çocuk çalıştırmışlar…
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Mersin polisinin fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan ve masaj salonunda çalışan bir kişinin, 18 yaşından küçük çocuk olduğu öğrenildi.

Mersin polisinin fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan ve masaj salonunda çalışan bir kişinin, 18 yaşından küçük çocuk olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığının bilgisine ulaştı. Bir süre masaj salonunu izleyen ekipler, içeride masaj adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler 2'si kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını beyan eden 2 kadın ile 1 erkek serbest bırakılırken, iş yerinde çalışan ve yaşı 18'den küçük olan bir kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen S.Ü. ve M.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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