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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
26.02.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Fuhuş pazarlığında cinayette karar

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Fuhuş pazarlığında cinayette karar

ESKİŞEHİR'de para karşılığı ilişkiye girmek için gittikleri evde Y. Y'yi (38), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan trans birey Hüseyin Gezgin (43) ve arkadaşı Özkan Yılmaz (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 18'er yıla düşürdü.

Eskişehir'de oturan Y. Y., geçen yıl Nisan ayında Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir evde bıçaklanarak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tras birey Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yıldırım'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Hüseyin Gezgin ve Özkan Yıldırım hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yılmaz ve avukatlar katıldı. Sanıklardan Hüseyin Gezgin, kendisinin trans birey olduğunu belirterek, "Olayın yaşandığı gece, arkadaşım olan Özkan Yılmaz ile birlikte eski stadyum önünde müşteri bekliyordum. Yanıma Y. Y. ile arkadaşı geldi.

Yılmaz benimle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söyledi, ben de kabul ettim. Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki bir eve gittik. Özkan Yılmaz da sokakta bekliyordu. Maktul ile para konusunda tartıştık ve ben evden çıktım. Çıkan tartışmada sadece kendimi savundum. Kesinlikle cebinden para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum ve tahliyemi istiyorum” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDILAR

Özkan Yılmaz da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18'şer yıla indirdi.

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