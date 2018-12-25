Fuhuş operasyonunda yakalanan kadınlara 'Çevreye rahatsızlık vermek’ten işlem!
TRABZON’da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 11 kadın gözaltına alındı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında ’Çevreye rahatsızlık vermek’ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi’nde denetimde bulundu. Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 11 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında ’Çevreye rahatsızlık vermek’ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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