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    Fuhuş operasyonu... Aralarında kamuda çalışanlar da var

    Engin ANAK/ALANYA, (DHA)
    08.05.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Bir çok adrese aynı anda baskın yapıldı. Rus, İran ve Kırgız uyruklu 20 mağdur kadın sınır dışı edilecek.

    Alanya cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5’i kamu görevlisi 21 şüpheli hakkında ’fuhuş için aracılık etmek’, ’fuhşua yardım etmek’, ’rüşvet alıp vermek’, ’görevi kötüye kullanmak’ gibi suçlardan gözaltı kararı çıkarıldı. Geçen cuma günü harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 4’ü kamu görevlisi 7 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, fuhuş yaptırdığı öne sürülen 3’ü kadın 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

    Fuhuş mağduru aralarında Rus ve İran uyrukluların da bulunduğu çoğu Kırgız 20 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Etiketler: operasyon , gündem
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