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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erhan TEKTEN/DHA
23.12.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Fuhuş operasyonda HIV şoku! İstanbul'da yakalandılar

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Fuhuş operasyonda HIV şoku! İstanbul'da yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 20 yabancı uyruklu kadın, işletme sahipleri ve işletme müdürleri gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.

Silivri'de bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, söz konusu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde etti. Jandarma Komutanlığından çok sayıda personelin katılımıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3'ÜNÜN HIV VİRÜSÜ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanmış, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı dilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen işletmeler idari işlem kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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