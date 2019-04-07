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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Fuhuş için oyun sitelerinden haberleşmişler

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KAYSERİ'de, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Fuhuş yapan kişilerin, online oyun siteleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak, birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. 'Swinger' yönetimiyle fuhuş yapanların, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri, fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamerayla kayda aldıkları ve bu sayede haksız kazanç sağladıkları saptandı. Çınar M., Zafet T., Rahime B., Ömer B., Emine K., Havva K., Adalet A. ve Mehmet A., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Havva K., Emine K., Adalet A. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LÜKS SEMTLERDEN EV TUTMUŞLAR

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin, elde ettikleri kazançla Kayseri'nin lüks semtlerinde ev tuttuğu ve iletişimi online oyun siteleri üzerinden sağladığı belirlendi. 'Eşli swinger' için 1000 TL, 'tekli ilişki' için 500 TL fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları kişilerin görüntülerini ise HD kamerayla gizli olarak kayda aldığı ve bu görüntülerle şantaj yaptığı saptandı. 'Swinger' yönetimiyle ilişkiye giren kişilerin Adana, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Kahramanmaraş'a da gittiği belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan kişilerin, pişman olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

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