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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DHA
01.03.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Fuhuş için anlaştığı kadından akılalmaz tuzak! 'Ağabeyleri' evi bastı...

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Fuhuş için anlaştığı kadından akılalmaz tuzak! 'Ağabeyleri' evi bastı...

İZMİT'te, internet üzerinden para karşılığı ilişki için anlaştığı kadının evine giden H.S.'ye film gibi bir senaryo ile tuzak kuruldu. Eve baskın düzenleyerek genç kadının ağabeyi olduğunu söyleyen 3 kişi, H.S.'nin üzerindeki para ve kredi kartlarını gasp etti. Olayla ilgili 2'si çocuk, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 26 Şubat Salı günü İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. H.S., internet üzerinden Defne S. adını kullanan kadınla para karşılığı ilişki için anlaştı. Verilen adresteki eve giden H.S., 2 kadın tarafından karşılandı. H.S. ve kadınlar salona geçip sohbet etmeye başladı. Bu sırada içeri giren ve kadınların ağabeyleri olduklarını söyleyen 3 kişi, H.S.'ye saldırdı. H.S.'yi tabanca ve bıçakla tehdit eden saldırganlar, üzerindeki 550 TL'yi ve kredi kartlarını aldı. H.S.'ye evde kendilerini beklemesini söyleyen gaspçılar, yakındaki ATM'ye giderek kredi kartlarından toplam 5 bin TL para çekip döndü. Gaspçılar daha sonra H.S.'nin gitmesine izin verdi.

Evden çıkan H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından araştırma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerden yaşı 18'den küçük olan K.E. isimli kız ve N.G. adlı erkek, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Defne S. adını kullanan F.Ç. (24) ve kendilerini kadının ağabeyleri diye tanıtan M.Ç. (20) ile K.E. (22), Kocaeli İl Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler polise verdikleri ifadelerinde, paraları olmadığı için bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

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