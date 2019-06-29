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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İHA
29.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Fuhuş çetesine operasyon! Ağlarına böyle düşürmüşler...

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ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kadınlara lüks otellerde fuhuş yaptırıp, ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 10 kişiden, aralarında iki bacağı protez olan çete lideri Hakan U.'nun da bulunduğu, 3 kişi tutuklandı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıran çeteyi takibe aldı. 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak izlenen çetenin liderliğini, iki bacağı protez olan Hakan U.'nun (42) yaptığı saptandı.

"ÇOK PARA KAZANACAKSIN"

Çevre illerdeki kimsesiz, eşinden boşanan ve maddi durumu kötü olan kadınlara 'çok para kazanacaksınız' diyerek kandıran çetenin, lüks otel ve günlük kiralanan evlerde geceliği bin liraya fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Buket S.’nin (30) kendisiyle fuhuş yapmak isteyen kişilere, "Ben tek çalışmıyorum. 5 kişilik takımım var. Fuhşu onlarla yaparım" dediği öğrenildi.

Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis, ayda 150 bin lira kazandığı saptanan şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda Buket S. ve Hakan U., İbrahim Ö. (33), Ali A. (54), Yunus G. (33), İsmet A. (53), Osman T. (32), Turgut E. (53), Gülizar B. (45), Birgül K. (39) yakalandı. Sosyal medya hesabına 'Anonim şirkette tedarikçi' yazan Hakan U., emniyetteki sorgusunda kazandığı tüm parayı at yarışına yatırdığını söyledi. 

'Fuhşa teşvik, aracılılık, yer temin’ etme suçlarından mahkeme sevk edilen Buket S., Hakan U. ve İbrahim Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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