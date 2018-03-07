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    Fuhuş çetesi çökertildi! İzmir - Manisa arası taksiyle çalışıyorlardı…

    İHA
    07.03.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    İzmir’den Manisa’ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan biri fotoğraflarını çeken gazeteciye Türkçe küfürler savurdu.

    İzmir’den Manisa’ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi.

    Manisa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yabancı uyruklu kadınların İzmir’den Manisa’ya taksiyle getirilerek aracılar vasıtasıyla fuhuş yaptırıldığı ihbarını almasının ardından İzmir ve Manisa'da çeşitli ilçelere yapılan eş zamanlı operasyonlarla 14’ü yabancı uyruklu kadın, 8’i erkek toplam 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan bazıları yüzlerini elleri ve kıyafetleriyle kapatmaya çalışırken bazıları da rahat tavırlarla sağlık kontrolüne girdi.

    Fotoğraflarını çeken gazeteciye tepki gösteren yabancı uyruklu bir kadın ise etrafa küfürler savurarak fotoğraflarının çekilmemesini istedi. Yabancı uyruklu kadınların memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

    Etiketler: manisa , fuhuş , izmir , taksi , fuhuş çetesi , haberler , gündem
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