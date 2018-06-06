Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fuhuş batağına düşen genç kızın yardım çığlığı!

    Fuhuş batağına düşen genç kızın yardım çığlığı!

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta bir lisenin hemşirelik bölümünden mezun olan 20 yaşındaki H.Y. adlı genç kız, hayatının baharında fuhuş zorbalarının ağına düştü.

    İstanbul'da kazandığı üniversiteye maddi nedenlerden gidemeyince bir AVM'de işe başlayan H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla Y.A. adlı kadınla tanıştı. Kendisine kol kanat geren kadının evinde kalması yönündeki davetini kabul etti ancak bir süre sonra 'bu eve katkın olmalı' bahanesiyle fuhuş yapması yönünde baskıyla karşılaştı. Bakire olduğunu ve bu teklifi asla kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarındaki cinsel içerikli konuşmaları bahane edilerek tehdit edildi. H.Y., "Çok çaresizdim, elimden bir şey gelmiyordu. Eve gelenlerle birliktelik yaşamadım ancak alkol alıp bana dokunuyorlar, karşılığında Y.A.'ya paralar veriyorlardı" dedi. H.Y. şöyle devam etti:

    "Kaçıp ailemin yanına sığındım. Ancak eve gelen adamlarla çıplak halde çekilmiş fotoğraflarımla beni tehdit etti. Yeniden yanına gittim. Beni tatile götüreceğini söyleyip, Balıkesir'deki C.İ.'nin yanına gönderdi. C.İ. bana tecavüz etti. Şikayetçi oldum. C.İ. beni bulup öldürmekle tehdit etti. Y.A. aracılığı ile C.İ. beni başka birine satmaya çalıştı. 4 bin lira karşılığında 50-60 yaşında bir adama beni pazarladılar. C.İ. hakkında benden uzaklaştırma kararı çıkarıldı, buna rağmen karakolun arkasında yakalayıp darp etti. Hayatım mahvoldu. Küçük yaşta kızları birilerine pazarlıyorlar. C.İ. gözaltına alındı. Y.A. ise hala aranıyor." (SABAH)

    Etiketler: taciz , Hemşire , Üniversite
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri