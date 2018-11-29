Fuat Oktay’dan uluslararası ticaret mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında "ABD’nin gümrük tarifelerini artırması ve diğer ülkelerin buna karşı yaptığı misillemeler sonucu dünyada giderek büyüyen bir korumacı dalga meydana gelmiştir. Bu dalgaya karşı verilecek en doğru tepki, ticaretin kolaylaştırılması yoluyla maliyetlerin azaltılması, özellikle tarifelerin ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi olacaktır" şeklinde konuştu.
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