Fuat Oktay’dan restorasyon uyarısı: Acil

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması üzere bir soru önergesi verdi. Önegerde, Topkapı Sarayı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlandığını hatırlatan İlgezdi şunları söyledi:

DURUMLARI BELİRSİZ

“Bu karar ile Topkapı Sarayı arazisinde bulunan Kültür Bakanlığı’na bağlı diğer kurumların binaları da başkanlığa bağlanmış bulunmaktadır. Bu bölgede eser depo binaları, askeri okul ve depo binaları da yer almaktadır. Bunun yanı sıra Aya İrini ve İstanbul Arkeoloji müzelerinin eser deposu olarak kullandığı Darphane binaları da başkanlığa devredilmiştir. Topkapı Sarayı’nın yaklaşık 350 personelinin akıbeti belli olmayıp çalışanlar mevcut yerlerinde geçici görevli olarak beklemektedir. Topkapı Sarayı’nın tüm konservasyon ve restorasyon işlerini bilimsel yöntemler ile koordineli olarak yürüten tecrübeli personele sahip İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi ve Bölge Laboratuvarı’nın bulunduğu binanın da başkanlığa geçtiği bilinmektedir. Kültür Bakanlığı’na bağlı personelin kendi kurumlarından çıkarılarak farklı bölgeye taşınması için yeni bina arayışları başlamış durumda olup, belirsizlik devam etmektedir.

YANLIŞLIK KORKUSU

Milli Saraylar’ın personeli iki gruba bölünmüş olup, bir kısmı Cumhurbaşkanlığı kadrosunda bir kısmı da Milli Saraylar kadrosunda bırakılmıştır. Topkapı Sarayı’na restorasyon için kalabalık bir ekip gönderilerek bazı alanlara hemen iskele kurulduğu ve işlere başlandığı görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları tarafından, Topkapı Sarayı’nda yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarında uzun süren araştırmalar, analiz ve belgelemeler yapılmadan işe başlanmazken, Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen yeni personele hemen onarımlara başlanması talimatı verilmesi yanlış restorasyon örneklerinden birinin daha yaşanacağı korkusuna neden olmaktadır.”

ESERLER TAŞINACAK

İlgezdi’nin soru önergesini yanıtlayan Oktay şunları aktardı: “İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis edeceği uygun bir mekâna taşınacaktır. Bu konudaki çalışmalar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılıklı işbirliği içinde yürütülmektedir. Topkapı Sarayı külliyesinin ayrılmaz bir parçası olan Darphane binalarının acil restorasyon ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle anılan binalar tarihi eser depolanması için uygun koşulları taşımamakta ve bu eserler için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, Darphane binalarında bulunan Arkeoloji Müzesi’ne ait eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda uygun bir yere taşınacaktır. Topkapı Sarayı içinde bulunan eski kimyahane binası acil restorasyon ihtiyacı bulunan bir yapıdır. Bu bölgede bulunan ve halihazırda restorasyon için engel teşkil eden Arkeoloji Müzesi’ne ait eserlerin taşınmasının ardından ivedilikle yapı restorasyona alınacaktır. Topkapı Sarayı’nın bütçesi, tarihi sarayın korunmasına yönelik restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.”