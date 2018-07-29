Fuat Oktay'dan Ahed Temimi mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in zulmüne karşı duran Ahid Et-Temimi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid et-Temimi'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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