Fuat Oktay: Kazanımları koruyacağız…
ilim Yayma Vakfı’nın 48. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “90’larda bu ülkenin evlatlarının yüzlerine üniversite kapılarının nasıl kapatıldığına, ikna odalarında kızlarımıza nasıl baskı uygulandığına hep birlikte şahit olduk. Bunları tecrübe eden kadrolar, 17 yıldır devletin siyasi, idari ve ekonomik düzenini, insan onuru ve temel hakları merkeze alacak şekilde yeniden tasarlamıştır, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Önümüzdeki dönemde de tüm alanlarda sağladığımız kazanımları kararlılıkla korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
İlim Yayma Vakfı’nın 48. Olağan Genel Kurulu dün Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek ile İlim Yayma Vakfı Başkanvekili Bilal Erdoğan da katıldı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay özetle şunları söyledi:
‘YERLİ VE MİLLİ KADRO’
“Kendi çocuklarına, ailelerine ayırdığı zamandan feragat ederek vefadan yükselen, hayır çınarının altında hizmet etmiş ve etmekte olan güzel insanların haklarını ödeyemeyiz. Bugün bu salonda torunlarıyla yan yana oturan gönül erleriyle; İlim Yayma Vakfı’nın yerli ve milli kadrosuyla gurur duyuyoruz! Millî ve manevi değerlerine bağlı, çağının bilim, düşünce ve kültürüne vakıf, şahsiyetli nesiller yetiştirmek, yürüdüğümüz bu yolda bize en büyük desteği sağlayacaktır. İstikamet doğru olunca yerli ve milli bir nesil yetişiyor; Asım’ın nesli yetişiyor inşallah.”
İYİLİĞİ ÇOĞALTIP KÖTÜYE ALAN BIRAKMAYIZ
FUAT Oktay konuşmasının devamında şunları söyledi: “Biz gençlerimize sahip çıkmazsak, istikbalimizi karartmayı hedefleyenler, onları tuzaklarına çekmenin bir yolunu bulacaklardır. Kötülüklerle mücadele etmek istiyorsak, iyilikleri çoğaltacağız ve kötülüğe alan bırakmayacağız. İlim Yayma Vakfı’nın tedrisatından geçen nesiller, daima yerli ve milli olmuşlardır. Yürekleri vatan ve millet için çarpmıştır. Beyinlerini kiraya vermiş FETÖ’cü hainlere ve taşeron örgütlere karşı milletinin yanında dimdik durmuşlardır. İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız, gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil’den, Pensilvanya’dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir. Gençlerimizin gönül dünyalarını doyurmayı da ihmal etmeyerek, onların özellikle internet ve çevrimiçi oyun bağımlılığı ve aşırı sosyal medya kullanımı gibi risklerden korunmasına yine bizler vesile olacağız.”
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