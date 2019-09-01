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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne katıldı

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Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'yi temsilen, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yılı dolayısıyla Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Tören, Oktay ve heyet başkanlarının Pilsudski Meydanı'na gelmesinin ardından başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından karşılanan Oktay, daha sonra tören anı defterini imzaladı.

Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenlerine katıldı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılımcılara hitabının ardından tören, Oktay ve heyet başkanlarının Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmaları, barış çanını çalmaları ve askeri geçit töreninin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tören esnasınsa Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Kanada Genel Valisi Julie Payette, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile sohbet etti.

Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenlerine katıldı

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Pence ve Steinmeier dışında çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanı da katıldı.

Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenlerine katıldı

Oktay, törenlerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile sohbet etti.

Fuat Oktay İkinci Dünya Savaşı Anma Törenlerine katıldı

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