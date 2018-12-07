Fuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…
GeriGündem Fuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.12.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Fuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda önemli açıklamalar yaptı. Oktay açıklamasında “En geç bir yıl içerisinde artık Türkiye'de belgeye değil, bilgiye dayalı bir iş anlayışına geçiyoruz. Kamunun kendisinin herhangi bir hizmeti kamudan alıyor olması için kapı kapı dolaşma süresini bitirmekte kararlıyız. Kamuda olan hiçbir belgeyi vatandaştan istememekte kararlıyız” dedi.

Fuat Oktay’ın açıklamalarından satırbaşları:

İthal edilen teknoloji bir süre sonra geçerliliğini kaybettiğinde bu alanda rekabet imkanını da kaybetmektedir. Kritik sektörlerdeki ihtiyaçları, sadece başka ülkelerden tedarik edersek o teknolojiye erişememe veya yine ihtiyacımız olduğu anda o sistemi kullanamama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun örneklerini geçmişte ve bugün yaşıyoruz. Gelecekte yaşamamak için gerek ARGE'ye gerekse teknolojinin üretimine odaklanmayı sürdürmekte kararlıyız.

Savunma Sanayii alanında askerimizin kullanacağı piyade tüfeğini üretemeyen Türkiye'den, milli helikopterini, İHA'sını SİHA'sını üreten ve insanlı insansız milli savaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Türkiye'ye geldik. Savunma Sanayii'nde yerlilik oranımızı yüzde 65'lere kadar çıkarttık.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın 2017 raporuna göre; Türkiye yerli patent başvuruları sıralamasında dünyada 13'üncü sırada yer almaktadır. Ancak üzerine basarak yinelemek istiyorum. Bu seviyeyi de yeterli görmüyoruz. Sanayi üretiminde yerlilik ve millilik oranını daha yukarılara çıkartmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Türkiye'de üretimini yapan firmalar bizim için yerli firmalardır. Çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.

Üretimde yeni teknolojilerin kullanılması maliyeti düşürmekte ve kaliteyi artırmaktadır. Teknolojinin verimlilik için olmazsa olmaz bir unsur olduğu ancak tek başına da yeterli olmayacağının altını çizerek ifade etmek istiyorum.

Bu açıdan verimliliği teknolojik ilerlemeyle özdeşleştiremeyiz. Verimlilik sosyal hayatta da dahil olmak üzere, toplumun her alanında da geçerlidir. İki günü eşit olan zarardadır diyen bir peygamberin ümmeti olarak, hem günlük hayatımızda hem de yapmakta olduğumuz işlerde zamanımızı ne kadar verimli değerlendirdiğimizi gözden geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün itibariyle görüntü ve gürültü kirliliğinin önüne geçecek dijital çerçeveye duyarlı bir seçim kampanyası yöntemi uygulanacağını açıklamıştır. Açıklanan dijital seçim kampanyası, çevreye ve insana saygının da somut bir örneği olacaktır. Ümit ediyoruz ki bu dalga dalga yayılsın.

KAMUDA OLAN HİÇ BİR BELGEYİ VATANDAŞTAN İSTEMEMEYE KARARLIYIZ

E-devlet üzerinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri verimli hale getirmek ve özel sektörü de sisteme entegre etmeye dönük dijital dönüşüm çalışmaları hızla devam etmektedir. Dijital dönüşüm ofisiyle bu çalışmalar daha hızlanarak devam edecektir. Elimizdeki imkanları en verimli şekilde kazanıma dönüştürme gayreti içindeyiz.

En geç bir yıl içerisinde artık Türkiye'de belgeye değil, bilgiye dayalı bir iş anlayışına geçiyoruz. Kamunun kendisinin herhangi bir hizmeti kamudan alıyor olması için kapı kapı dolaşma süresini bitirmekte kararlıyız. Kamuda olan hiçbir belgeyi vatandaştan istememekte kararlıyız.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

DİKKAT! Yoğun kar yağışı başladı… Sürücülere önemli uyarı

Fuat Oktay duyurdu! En geç bir yıl içinde…

Doktorlara hızır acil genelgesi

Rezaletin daniskası! ‘Jinekolojik test’ adı altında cinsel saldırı