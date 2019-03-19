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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
19.03.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Fuat Oktay: Bin 90 gazete resmi ilan yayınlama hakkına sahip

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Fuat Oktay: Bin 90 gazete resmi ilan yayınlama hakkına sahip

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılı itibarıyla yurt genelinde resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete sayısının bin 90 olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt genelinde yerel gazetelerin resmi ilan yayınlama sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Oktay, 2018 yılında 41 ilde Basın İlan Kurumu şubesi bulunduğu belirterek, "15 gazete resmi ilan yayınlama hakkından kendi isteğiyle feragat ettiğinden, 3 gazete ise kendi tasarrufları doğrultusunda yayınlarına ara verdiğinden, resmi ilan yayınlama hakları sona ermiştir. 2018 yılı itibarıyla yurt genelindeki resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazete sayısı bin 90’dır. Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanlara aracılık görevinde bulunduğu 41 ilde, 2018 yılında resmi ilan yayınlama hakkına haiz yerel gazetelerde 130 milyon 13 bin 884 lira tutarında resmi ilan yayınlatılmıştır" dedi.

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