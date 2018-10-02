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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
02.10.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Fuat Oktay: Acizler ve satılık zavallılardı…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamasında "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.      

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki 'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılışı ile Harp ve Araştırma Enstitüleri'nin Öğretime Başlangıç Töreni'ne katıldı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Levent'teki yerleşkesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile askeri personel hazır bulundu.

Törenin açılışında konuşan Fuat Oktay, "Bin yıldır bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan, kanlarını döken tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Cumhurbakanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki 'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler,  acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlar ile hep birlikte gördük. Kağıt üzerinde bizden katbekat güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları birkaç ay içerisinde nasıl zafere ulaştırdığımızı tüm dünya şahit oldu" diye konuştu.

"HER KİM ASKERİMİZE KEM GÖZLE BAKARSA"

"Bu ordu şanlı bir ordu, bu millet kutlu bir millettir, bu asker şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir, bu devlet ebed müddet devlettir" diyen Oktay, "Her kim askerimize kem gözle bakarsa karşısında önce Cumhurbaşkanımızla birlikte bizleri bulur. Her kim bu ülkeye, bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekün milletimizi bulur" dedi.

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