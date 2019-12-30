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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 10:37,Son Güncelleme:/

Fuat Oktay: 25 bin 294 ihlal tespit edilmiştir…

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Fuat Oktay: 25 bin 294 ihlal tespit edilmiştir…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dumansız hava sahası denetimleri ile ilgili “2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır" dedi. 

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