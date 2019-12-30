Fuat Oktay: 25 bin 294 ihlal tespit edilmiştir…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dumansız hava sahası denetimleri ile ilgili “2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.