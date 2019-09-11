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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.09.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

FSM'deki operasyonda yakalandılar! Bir bagaj dosyaları varmış

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FSM'deki operasyonda yakalandılar! Bir bagaj dosyaları varmış

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

FSM Köprüsü kapatıldı, operasyon gerçekleştirildi

Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.

Bir bagaj dolusu suç dosyası

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.'nin (27) 64, Onur E.'nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.'nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Lüks araçlardan çaldıkları yedek parçaları yarı fiyatına satmışlar

İstanbul genelinde lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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