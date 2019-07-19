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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? İşte köprü çalışmasında son durum

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FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? İşte köprü çalışmasında son durum

Geçtiğimiz ay Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, FSM (Fatih Sultan Mehmet) Köprüsü'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında köprüde bazı şeritlerin trafiğe kapatılması dolayısıyla, FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların biteceği tarihi sürücülerin gündeminde yer tutuyor. Peki, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek?

27 Haziran tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları kapsamında FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 24 saat aralıksız sürerken, FSM Köprüsü'ndeki onarım çalışmaların biteceği tarihle ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan geldi. İşte, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarda gelinen son durum.

"KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE BİTMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili "Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Turhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çünkü çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı ön gördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi.

KÖPRÜDEKİ ÇALIŞMALARDA GELİNEN SON DURUM

Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

 

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