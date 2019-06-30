FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek?
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran’da başlayan bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. İki etapta tamamlanacak olan çalışmalar kapsamında köprüdeki onarım işlemlerinin biteceği tarih belli oldu. Köprüyü kullanan sürücüler de bu bilgiler doğrultusunda çalışmaların biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
İkinci köprü olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, köprüdeki çalışmalardan dolayı sürücülerin olumsuz etkinlenmemesi için alternatif yol güzergahlarını açıkladı. Peki, FSM'deki çalışmalar kaç gün sürecek? İşte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların biteceği tarihle ilgili bazı bilgiler.
FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.
KÖPRÜDEKİ BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.
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