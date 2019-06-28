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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

FSM Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları ne zaman bitecek?

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FSM Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları ne zaman bitecek?

KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) bazı şeritler trafiğe kapatıldı. İki etap halinde yürütülen çalışmaların, tamamlanmasının planlandığı tarih ise belli oldu. Sürücüler de FSM'deki çalışmaların ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Peki, FSM Köprüsü’ndeki bakım çalışmaları ne zaman bitecek?

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için çalışmalar devam ediyor. İşte, FSM'de çalışmaların biteceği tarih...

FSM'DE NE ÇALIŞMASI YAPILIYOR?

FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Çalışmalar kapsamında köprüdeki mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

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