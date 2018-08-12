FSM Köprüsü girişinde trafik kazası
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
FSM Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.
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