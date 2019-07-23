FSM köprü çalışması ne zaman bitecek?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının, birinci etabının tamamlanmasıyla birlikte, çalışmaların tümünün ne zaman biteceği ve FSM köprüsünün ne zamana normal işleyişe geçeceği, bu güzergahı kullanan sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, FSM köprü çalışması ne zaman bitecek?
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi. Köprüde 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı. İşte, tüm çalışmaların biteceği tarih...
İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.
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